«Аркадаг» сыграет с «Аль-Насром» Роналду 11 и 18 февраля

Азиатская футбольная конфедерация (АФК) утвердила даты и время начала игр стадии 1/8 финала Лиги чемпионов АФК-2. Соперником туркменского «Аркадага», как стало известно по итогам жеребьевки в Куала-Лумпуре, станет саудовский клуб «Аль-Наср», в составе которого выступает пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду.

Первый матч состоится в среду, 11 февраля, на стадионе «Аркадаг», вмещающем 10 тысяч зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 18:45 по ашхабадскому времени.

Ответная встреча 1/8 финала пройдет в среду, 18 февраля, в Эр-Риаде. Игра начнется в 21:15.

Напомним, «Аль-Наср» на групповом этапе Лиги чемпионов АФК-2 первенствовал в группе «D» с безупречным результатом: шесть побед в шести матчах при великолепной разнице забитых и пропущенных мячей – 22:2. «Аркадаг» при одной победе, четырёх ничьих и одном поражении занял второе место в группе «В», забив в шести встречах 5 мячей и пропустив 6.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость состава «Аль-Насра» оценивается в 138,13 млн евро, в то время как стоимость игроков «Аркадага» составляет 2,83 млн евро. Таким образом, состав саудовского клуба почти в 49 раз дороже состава туркменской команды.

За команду «Аль-Наср» с 2023 года выступает один из величайших футболистов своего поколения – 41-летний Криштиану Роналду, пятикратный триумфатор Лиги чемпионов УЕФА, чемпион Европы 2016 года и обладатель пяти «Золотых мячей». В 2024 году он стал первым в истории игроком, забившим более 900 мячей в официальных матчах.

Помимо Роналду, в «Аль-Насре» играют и другие звёзды мирового футбола, среди них – португалец Жоау Феликс, сенегалец Садио Мане, француз Кингсли Коман, хорват Марсело Брозович. Возглавляет саудовский клуб 71-летний португальский специалист Жорже Жезуш.

«Аркадаг» уже заработал в текущем розыгрыше Лиги чемпионов АФК-2 430 тысяч долларов: 300 тысяч за участие в групповом этапе, 80 тысяч за выход в 1/8 финала и 50 тысяч за единственную победу в группе. «Аль-Наср» с шестью победами в групповом этапе получил 680 тысяч долларов.

За выход в четвертьфинал победитель противостояния получит 160 тысяч долларов, за полуфинал – 240 тысяч. Финалист турнира заработает 1 млн долларов, а чемпион – 2,5 млн.

Победитель двухматчевого противостояния «Аркадага» и «Аль-Насра» в четвертьфинале сыграет с победителем пары «Аль-Завраа» (Ирак) – «Аль-Васл» (ОАЭ).