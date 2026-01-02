Турция вводит безвизовый режим для граждан Китая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал президентское решение № 10798 о введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики. Документ опубликован в официальной газете Resmi Gazete 31 декабря 2025 года.

Согласно решению, граждане КНР, имеющие обычные паспорта, смогут въезжать в Турцию без визы для туристических целей и транзита. Безвизовое пребывание разрешается на срок до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.

Новые правила вступят в силу 1 февраля 2026 года. Решение принято в соответствии со статьей 18 Закона № 6458 об иностранцах и международной защите.