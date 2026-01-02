Туркменистан принял председательство в СНГ

С 1 января 2026 года председательство в органах Содружества Независимых Государств перешло от Таджикистана к Туркменистану, сообщает ТАСС.

Как сообщал ранее Президент Сердар Бердымухамедов, Ашхабад планирует способствовать максимальной реализации потенциала организации. По его словам, в Туркменистане рассматривают председательство как свидетельство уважения и доверия со стороны всех государств-участников, признание вклада страны в развитие СНГ.

Сердар Бердымухамедов также сообщал, что Туркменистан разработает концепцию председательства в СНГ, отражающую взгляды и подходы к дальнейшему развитию межгосударственного сотрудничества с учетом потребностей, которые страна считает наиболее актуальными.

Туркменистан является ассоциированным членом СНГ. В последний раз Ашхабад председательствовал в организации в 2019 году.