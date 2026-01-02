Обзор достижений Туркменистана в 2025 году

Каждый день 2025 года стал наглядным свидетельством торжества внутренней и внешней политики Туркменистана, а также уверенного продвижения страны к вершинам прогресса, сообщает ТДХ.

В частности, увенчалась успехом внешняя политика страны, основанная на принципах позитивного нейтралитета и добрососедства. Совпадение 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана с 80-летием основания Организации Объединённых Наций, а также провозглашение прошедшего года по инициативе страны Резолюцией Генассамблеи ООН «Международным годом мира и доверия» стали важным этапом в дальнейшем развитии стратегического партнёрства, укреплении дружественных и братских отношений на планете и объединении международных усилий во имя всеобщего благополучия.

Принятие в начале года Концепции деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия наглядно продемонстрировало, что страна рассматривает этот знаменательный год как глобальное событие и возможность вывести международные отношения на качественно новый уровень. Убедительным свидетельством тому – проведение важных международных мероприятий в стране в этом знаменательном году и принятие по инициативе Туркменистана ряда резолюций ООН. Так, в марте 2025 года на 61-м пленарном заседании 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций была принята Резолюция «Постоянный нейтралитет Туркменистана», что стало очередным подтверждением широкой поддержки мировым сообществом внешнеполитического курса государства.

Проведение в Национальной туристической зоне «Аваза» Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, а также организация в Ашхабаде Международного форума, посвящённого Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, наряду с сопутствующими тематическими мероприятиями стали событиями поистине исторической значимости. Данные форумы превратились в авторитетные международные площадки для обсуждения и выработки решений по актуальным вопросам современности. В них приняли участие руководители и представители десятков государств, крупных международных и региональных организаций.

Принятая Авазинская программа действий на 2024–2034 годы определила новую стратегическую повестку по вопросам развития развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Высокая международная значимость итогов Авазинской конференции была подтверждена и в октябре в Нью-Йорке, когда в ходе 18-го пленарного заседания 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была рассмотрена и принята Резолюция «Авазинская политическая декларация». В свою очередь, Ашхабадская декларация выражает твёрдую приверженность сторон объединению усилий по укреплению мира и доверия в международном пространстве.

Особо символическое звучание последним дням знаменательного года придало принятие Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана ещё двух важнейших документов – Резолюций «Десятилетие Организации Объединённых Наций по устойчивому транспорту (2026–2035 годы)» и «Ключевая роль надёжной и стабильной энергетической связуемости в обеспечении устойчивого развития». Это стало важным событием, продемонстрировавшим, что благородные инициативы, выдвинутые Президентом Туркменистана в историческом выступлении на юбилейной, 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, направленные на обеспечение всеобщего благополучия и устойчивого развития, получили широкое признание и поддержку международного сообщества.

Гуманистические принципы, берущие начало в заветах предков, последовательно утверждаются в мире как неотъемлемая часть государственной политики. Особое место в этой деятельности занимает Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. В течение знаменательного года Фонд существенно расширил масштабы своей гуманитарной деятельности на национальном и международном уровне.

В марте в городе Аркадаг по инициативе Национального Лидера туркменского народа и при поддержке главы государства состоялась Международная конференция «Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей», приуроченная к четвёртой годовщине создания Фонда. Кроме того, накануне празднования 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана в Национальной туристической зоне «Аваза» Правительство Туркменистана совместно с Благотворительным фондом и Организацией Объединённых Наций провели Международную конференцию «Роль женщин в современном обществе: развитие международного сотрудничества на пути достижения Целей устойчивого развития». По итогам данных форумов были подписаны важные двусторонние документы о сотрудничестве. Открытие филиала Благотворительного фонда на живописном побережье Каспийского моря стало значимым этапом в дальнейшем развитии системной работы по восстановлению здоровья и лечению детей.

В этот знаменательный год была также проделана значительная работа по последовательной модернизации законодательно-правовой базы страны. Так, был принят ряд нормативно-правовых актов. Особого внимания заслуживают Закон Туркменистана «Об учреждении юбилейной медали «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 30 ýyllygyna», а также Конституционный закон Туркменистана «О правовых основах политики мира и доверия нейтрального Туркменистана», направленный на дальнейшее укрепление роли политики постоянного позитивного нейтралитета в национальном законодательстве.

На протяжении многих лет в стране стабильно сохраняется рост ВВП на уровне 6,3 процента. Это показатель прочности экономической базы и успешной реализации масштабных реформ. Знаменательный год независимого, постоянно нейтрального Туркменистана ознаменовался многочисленными церемониями открытия и закладки крупных объектов, ставших наглядным отражением поступательного укрепления экономического потенциала страны, повышения благосостояния и улучшения уровня жизни народа. В течение года были приняты важные решения, направленные на дальнейшее социально-экономическое развитие столицы и регионов, а также на эффективное освоение богатых экономических и природных ресурсов.

В славный год по случаю значимых праздников в различных уголках были введены в эксплуатацию крупные объекты социального и производственного назначения. Это подтверждает, что социальная сфера остаётся ключевым приоритетом осуществляемых реформ. Второй этап строительства города Аркадаг, ставшего символом созидательного потенциала страны, продолжается высокими темпами. В первые дни знаменательного года глава государства подписал документы о строительстве первой очереди медицинского кластера города Аркадаг, Предприятия художественного ковроткачества, Национального музея туркменского ковра и рукоделия, а также ряда других объектов. Это стало ярким свидетельством комплексного и дальновидного стратегического подхода к созданию современного «умного» города, где социальная и производственная инфраструктура в полной мере основана на передовых технологиях и инновациях. Международные сертификаты, которых город Аркадаг регулярно удостаивается, подтверждают его статус выдающегося образца современной архитектуры и высокий уровень качества строительства.

Следует отметить, что с целью обеспечения масштабных строительных площадок по всей стране высококачественными материалами и эффективного использования имеющегося мощного потенциала, последовательно вводятся в эксплуатацию крупные производственные объекты. В текущем году при участии Президента Сердара Бердымухамедова были открыты предприятие керамических изделий «Bäherden» в Бахерденском этрапе Ахалского велаята, а также цех по выпуску стекольной продукции на территории промышленного комплекса в северной части столицы. Незабываемыми событиями стали открытие автомобильного моста через залив Гарабогаз кёл, закладка комплекса по производству карбамида в Балканском велаяте и комплекса по производству минеральных удобрений на Туркменабатском химическом заводе имени С.А.Ниязова.

Последовательно модернизируется топливно-энергетический комплекс, являющийся базовой основой экономики страны. Колоссальные запасы углеводородного сырья Туркменистана эффективно используются для содействия устойчивому развитию на региональном и глобальном уровне, а также для расширения взаимовыгодного сотрудничества. В данном контексте следует отметить, что по инициативе нашей страны реализуются крупные международные проекты. Так, в октябре текущего года Герой-Аркадаг дал благословение очередному этапу строительства на территории Афганистана газопровода Серхетабат–Герат, именуемого «Arkadagyň ak ýoly», являющегося важной частью проекта Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ).

В год, ознаменованный славным юбилеем постоянного нейтралитета, была утверждена Национальная программа Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий населения сёл, посёлков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2028 года. В атмосфере высокого духовного подъёма прошли церемонии открытия современных сёл в генгешликах Онгалды этрапа Ак бугдай и Говшут Каахкинского этрапа Ахалского велаята, а также посёлка в Куняургенчском этрапе Дашогузского велаята. Новым населённым пунктам, являющимся отражением успешной реализации социально ориентированной государственной политики, заложенной Героем-Аркадагом и последовательно осуществляемой Аркадаглы Героем Сердаром, были присвоены современные символические названия, характерные эпохе динамичного развития страны. Параллельно вводятся в эксплуатацию крупные животноводческие комплексы, тепличные хозяйства и фермерские предприятия. Ярким подтверждением тому стало открытие при участии главы государства нового животноводческого комплекса государственного предприятия «Altyn halka». Благодаря создаваемым государством условиям объёмы и ассортимент сельскохозяйственной продукции стабильно растут. Следует особо отметить, что в 2025 году хлеборобы страны сдали государству более 1 миллиона 400 тысяч тонн пшеницы.

В знаменательный год была также модернизирована транспортно-коммуникационная инфраструктура страны. Кроме того утверждена Концепция развития цифровой экономики в Туркменистане на 2026–2028 годы. Материально-техническая база отрасли последовательно совершенствуется, реализуются масштабные инфраструктурные проекты. Очередным подтверждением тому стало открытие при участии Президента Сердара Бердымухамедова Международного аэропорта Балканабата. С учётом того, что Туркменистан расположен на перекрёстке Великого Шёлкового пути, реализация подобных крупных проектов способствует эффективному использованию существующего транзитного потенциала и дальнейшему укреплению позиции страны как значимого регионального логистического центра.

Также следует отметить активное участие представителей частного сектора в реализации масштабных реформ, осуществляемых в стране. Успешно развивая предпринимательскую деятельность в различных сферах национального производства и услуг, они вносят весомый вклад в укрепление экономических и экспортных возможностей страны. В знаменательный год в столице состоялась церемония открытия Международного университета промышленников и предпринимателей. Создание этого высшего учебного заведения стало очередным важным шагом в подготовке высококвалифицированных специалистов для производственных комплексов членов Союза промышленников и предпринимателей, а также в интеграции передового международного опыта в национальную систему образования.

Благодаря направлению крупных инвестиций в развитие образования, науки, здравоохранения и спорта в различных регионах страны последовательно возводятся современные объекты социальной инфраструктуры. Ярким подтверждением тому стали торжественные мероприятия, проведённые в Международный год мира и доверия по случаю Дня знаний и студенческой молодёжи, а также Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности. Так, в городе Мары были открыты новый дополнительный учебный корпус Государственного энергетического института Туркменистана и другие объекты, а в столице и Лебапском велаяте – общеобразовательные школы и детские сады. Церемонии открытия Инфекционной больницы в Марыйском велаяте, современного Дома здоровья в жилищном комплексе Гарадашаяк Багтыярлыкского этрапа столицы, а также закладки фундаментов многопрофильной больницы в Ашхабаде, многопрофильной больницы в городе Теджен Тедженского этрапа Ахалского велаята и Центра охраны здоровья матери и ребёнка в городе Дашогуз превратили профессиональный праздник в незабываемое событие. Молодёжь и спортсмены страны успешно выступают на предметных олимпиадах и в спортивных соревнованиях мирового уровня, тем самым приумножая авторитет страны. Вслед за празднованием постоянного нейтралитета страны, торжественная церемония вручения Президентом Сердаром Бердымухамедовым наград молодым людям, завоевавшим призовые места на международных интеллектуальных и спортивных состязаниях, а также их наставникам и тренерам, стала ярким и памятным событием в их жизни.

В Международный год мира и доверия как в Туркменистане, так и за рубежом были проведены многочисленные культурные акции, в том числе Дни культуры и творческие фестивали. Эти мероприятия стали действенным инструментом культурной дипломатии, способствуя укреплению дружественных и братских связей между государствами и народами. Проведённая в Ахалском велаяте Неделя культуры создала благоприятные условия для обмена творческим опытом, развития традиций наставничества и преемственности поколений в сфере искусства. Продолжается работа по включению материальных и духовных ценностей, созданных туркменским народом, в сокровищницу мировой культуры. Одним из важнейших итогов года стало вручение сертификата о включении в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО национальной номинации «Искусство разведения туркменского алабая». Особо следует отметить включение Ашхабада в Глобальную сеть обучающихся городов ЮНЕСКО.

Ещё одним значимым событием Международного года мира и доверия стало вручение гражданам Туркменистана, отличившимся добросовестным трудом, а также иностранным гражданам, внёсшим вклад в развитие дружбы и сотрудничества с государствами и народами мира, юбилейной медали Туркменистана «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 30 ýyllygyna» и памятных знаков. Весомым вкладом в обогащение научных достижений и литературного фонда страны стали изданные в знаменательный год книги Национального Лидера туркменского народа «Достижения в сфере здравоохранения», а также XVII тома научно-энциклопедического труда «Лекарственные растения Туркменистана». Произведение Президента Сердара Бердымухамедова «Нейтралитет Туркменистана – светлый путь мира и доверия» стало ярким отражением успехов страны на славном пути позитивного нейтралитета.

2025 год, ознаменованный широким празднованием 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана, передаёт эстафету Новому, 2026 году, который будет проходить под знаком 35-летия государственной независимости страны. Девиз 2026 года – «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремлённых крылатых скакунов» призывает к дальнейшему приумножению международного авторитета независимого, постоянно нейтрального государства, а также к реализации масштабных созидательных задач во имя процветания страны.