Нью-Йорк обязал TikTok и Instagram предупреждать пользователей о вреде для психики

Штат Нью-Йорк принял закон, обязывающий ряд социальных сетей предупреждать пользователей о потенциальном вреде их использования для психического здоровья. Документ стал частью более широкой международной тенденции по усилению контроля за онлайн-платформами.

Ранее Австралия ограничила доступ к YouTube, TikTok и другим сервисам для пользователей младше 16 лет. Теперь аналогичный шаг в сфере регулирования сделан на уровне одного из крупнейших американских штатов.

Новые требования распространяются на социальные сети с бесконечной лентой персонализированного контента и функцией автоматического воспроизведения видео. Среди них — TikTok, Instagram, YouTube и другие платформы с похожими механиками вовлечения.

Как заявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул, «примерно половина молодых людей утверждают, что социальные сети заставляют их хуже относиться к своему телу, а подростки, наиболее активно использующие социальные сети, почти вдвое чаще оценивают свое общее психическое здоровье как плохое или очень плохое».

Предупреждения должны отображаться для всех пользователей и не могут быть отключены или пропущены. За каждый подтверждённый случай несоблюдения требований компаниям грозит штраф до 5 тысяч долларов.