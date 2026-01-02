Мэр Нью-Йорка впервые принял присягу на Коране

Зохран Мамдани принес присягу на посту мэра Нью-Йорка, став первым градоначальником-мусульманином в истории крупнейшего города США. 34-летний политик, родившийся в Уганде, принял присягу на Коране — впервые для мэра мегаполиса. Церемония прошла в два этапа: закрытое мероприятие состоялось сразу после полуночи на заброшенной станции метро, публичная инаугурация запланирована на 1 января у городской ратуши.

Мамдани сменил на посту Эрика Адамса, который был вторым темнокожим мэром в истории Нью-Йорка. Срок полномочий нового градоначальника составит четыре года с правом переизбрания еще на один срок. Баллотироваться на пост президента США Мамдани не сможет из-за рождения за пределами страны.

В предвыборной программе новый мэр обещал создать сеть магазинов с доступными продуктами, заморозить цены на аренду жилья в ряде районов и отменить плату за проезд в автобусах. Президент Дональд Трамп, ранее критиковавший Мамдани и называвший его коммунистом, после встречи в Белом доме 21 ноября заявил о готовности жить в Нью-Йорке при новом мэре.

После инаугурации Мамдани переедет из квартиры в Квинсе в особняк Грейси — официальную резиденцию мэра на берегу Ист-Ривер.