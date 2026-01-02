В Туркменистане встретили Новый 2026 год

В Туркменистане празднично встретили 2026 год. Новогодние торжества охватили все уголки страны.

В Ашхабаде главным местом проведения новогодних торжеств является Главная ёлка страны перед Культурно-развлекательным центром «Älem». В новогоднюю ночь здесь царила праздничная атмосфера. Яркое и красочное оформление площади, звучащие повсюду песни и мелодии создали радостное настроение.

Популярные исполнители в своих песнях прославляли новый исторический этап развития страны, звучали национальные музыкальные произведения, а также композиции, наполненные новогодними пожеланиями. Все выступления гармонично дополнены прекрасными хореографическими постановками, что придало празднику особый колорит.

От имени всех присутствующих ведущие поздравили руководство Туркменистана с Новым годом, пожелав крепкого здоровья, счастья и успехов в осуществлении масштабных реформ на благо процветания и благополучия Родины, сообщает ТДХ.

С помощью телемоста к новогоднему торжеству в Ашхабаде присоединяются жители регионов. Посредством мониторов, связывающих столицу с административными центрами пяти велаятов страны и городом Аркадаг, почётные старейшины, хякимы, жители регионов и молодёжь поздравили главу государства, Национального Лидера туркменского народа и весь народ Туркменистана с наступающим Новым годом.

Кульминационный момент торжества – новогоднее обращение к соотечественникам Президента Сердара Бердымухамедова. Когда стрелки часов остановились на 12-ти, прозвучал Государственный гимн Туркменистана.

Затем небо Ашхабада озарил праздничный фейерверк. Новый, 2026 год вошёл в нашу жизнь под торжественную канонаду праздничного светового шоу.

С Новым годом, Туркменистан! Пусть в наступившем году сбудутся все заветные мечты, царят мир, согласие и уверенность в завтрашнем дне и пусть каждому сопутствуют благополучие и процветание!