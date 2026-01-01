Студентки из Туркменистана стали победительницами международных конкурсов в Астане

Айна Ёллыева и Сурай Мемыева — студентки Инженерно-технологического университета Туркменистана имени Огузхана — успешно выступили в молодежных международных конкурсах в Астане, организованных Национальным инновационным научно-исследовательским центром «Bilim-orkenieti» совместно с Республиканским инновационным центром «Žana Kazakhstan».

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», Обе представительницы туркменского вуза награждены Дипломами I степени, нагрудными знаками и победными кубками.

Айна Ёллыева, студентка магистратуры университета завоевала главный приз в международном конкурсе «Лучший студент СНГ», в котором приняла участие в дистанционном формате. Жюри конкурса высоко оценило её вклад в развитие науки, спорта и творчества.

Сурай Мемыева, студентка направления подготовки «Экология и природопользование» одержала победу в международном конкурсе «Лидер XXI века». Жюри высоко оценило её лидерские качества, инициативы и активное участие в общественной деятельности.

Девушки неоднократно становились победителями научно-проектных, предметных и других конкурсов международного и национального уровня.

Международные конкурсы в Астане объединили студенческую молодежь из вузов Казахстана, России, Беларуси, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана.