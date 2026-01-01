Президент Туркменистана получил новогодние поздравления от глав зарубежных стран

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов получил поздравительные письма от глав иностранных государств в связи с наступающим 2026 годом. Об этом сообщает TDH.

В частности, главу государства поздравили председатель КНР, Президент России, Президент Узбекистана, Президент Кыргызстана, Президент Азербайджана, Президент Таджикистана, Президент ОАЭ, Президент Ирана, Президент Республики Корея с супругой, Президент Польши, Президент Словении, эмир Кувейта, президент Италии и другие.

В своих посланиях зарубежные руководители высоко оценили развитие двусторонних отношений с Туркменистаном в прошедшем году и выразили уверенность в их дальнейшем укреплении.