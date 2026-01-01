Президент Туркменистана поздравил соотечественников с Новым 2026 годом

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выступил с поздравительным обращением ко всем соотечественникам по случаю наступления Нового 2026 года.

Ниже приводим полный текст Обращения, опубликованный ТДХ.

«Дорогие соотечественники!

2025 год – Международный год мира и доверия – подходит к концу, и совсем скоро мы встретим Новый, 2026 год.

По Восточному календарю наступающий год – год Лошади, то есть скакуна. Со скакунами ахалтекинской породы, являющимися нашей гордостью и достоянием, связаны чаяния и великие устремления туркменского народа.

2025 год стал одним из знаменательных в новейшей истории независимой Родины, а именно большими достижениями в жизни наших граждан, воплощением значительных по масштабу и по меркам истории начинаний Национального Лидера туркменского народа. В нынешнем году также успешно претворены в жизнь программы, ориентированные на развитие Отчизны и существенное повышение уровня жизни населения. Вместе с тем в целях социально-экономического развития суверенного государства были образованы новые этрапы.

Наряду с этим по всей стране были открыты школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные сооружения, заведения культуры, производственные и многие другие объекты. Все они отвечают современным требованиям. Тысячи счастливых семей справили новоселье.

Что касается топливно-энергетического комплекса, то в этом секторе были реализованы крупные проекты. Так, в эксплуатацию сдан нефтеналивной причал Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов. При участии Героя-Аркадага дан старт прокладке ключевого звена газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия до афганской провинции Герат – участка Серхетабат–Герат, именуемого «Arkadagyň ak ýoly».

Кроме того, в Бахерденском этрапе Ахалского велаята состоялось открытие завода по производству керамических изделий «Bäherden», в столице – цеха по выпуску стекольной продукции, в Балканском велаяте – водоочистного сооружения в Эсенгулыйском этрапе и автомобильного моста через залив Гарабогаз кёл.

Наряду с этим дан старт строительству производственного комплекса по выпуску минеральных удоб­рений в структуре Туркменабатского химического завода Лебапского велаята, комплекса по производству карбамида в Туркменбашинском этрапе Балканского велаята, а также автотрассы по маршруту Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана.

Вместе с тем в Ашхабаде началось строительство Центра детей и юношества «Güneşli».

В текущем году на территории Ахалского велаята нашей страны в торжественной обстановке были открыты новые сёла: «Döwletli mekan» в этрапе Ак бугдай и «Bagtly zamana» в Каахкинском этрапе, а в Куняургенчском этрапе Дашогузского велаята – современный посёлок Битараплык.

Планомерно строится вторая очередь города Аркадаг, в стране продолжается возведение отвечающих требованиям времени сёл, жилых домов. Всё это наглядно демонстрирует успешное проведение в жизнь девиза «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!».

Дорогие соотечественники!

Успехом знаменуются и реализуемые нами реформы в аграрном секторе – самоотверженные земледельцы успешно справились с договорным обязательством, сдав государству более 1 миллиона 400 тысяч отборного зерна пшеницы. Собранный урожай является источником изобилия и достатка родного народа, нашей суверенной Отчизны!

Мы и впредь будем принимать действенные меры для экономического стимулирования тружеников села и укрепления материально-технической базы отрасли.

Значительная работа проводится также в нефтегазовом, транспортно-коммуникационном и торговом комплексах страны, вносящих достойный вклад в достижения суверенной Родины.

Дорогие туркменистанцы!

Забота о здоровье народа, обеспечение его счастливой жизни в благополучии – приоритет проводимой нами государственной политики.

В уходящем году был дан старт строительству многопрофильных больниц в Ашхабаде и городе Теджен Ахалского велаята, а также Центра охраны здоровья матери и ребёнка в городе Дашогуз Даш­огузского велаята.

Мы продолжим принимаемые в области охраны здоровья человека меры.

В сферах науки и образования также реализованы действенные реформы. Так, были открыты новый учебный корпус Государственного энергетического института Туркменистана, комплекс зданий Международного университета промышленников и предпринимателей, а также множество других учебных заведений.

Нами делается очень многое для массового привлечения молодого поколения к занятиям спортом, значительного повышения престижа нашей страны на мировой спортивной арене.

В нынешнем году Группа национальных конных игр «Galkynyş» удостоилась Гран-при на Международном фестивале в Монте-Карло. Футбольная команда «Arkadag» также завоевала победу в международном турнире, что приумножило спортивный престиж Родины в мире. Словом, наши спортсмены успешно выступили и, как результат, завоевали призовые места в соревнованиях мирового уровня.

Мы и далее продолжим меры по развитию спорта в нашей стране.

Уважаемые друзья!

Нами проводится масштабная работа с целью развития национальной культуры, охраны и популяризации нашего наследия. В Международный год мира и доверия Ашхабад был включён в Глобальную сеть обу­чающихся городов ЮНЕСКО, а «Искусство разведения туркменского алабая» – в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В уходящем году регулярно проводились различного рода международные мероприятия культурной направленности, в том числе Дни культуры, а в предстоящем году на высоком уровне проведём Неделю культуры в Балканском велаяте.

Дорогие соотечественники!

В текущем году по инициативе нашей страны Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций консенсусом приняла Резолюцию «Постоянный нейтралитет Туркменистана». Данное событие вновь продемонстрировало последовательность проводимой политики нейтралитета.

По случаю Международного года мира и доверия, а также 30-летия постоянного нейтралитета Туркменского государства было организовано множество международных мероприятий. Так, в Нацио­нальной туристической зоне «Аваза» на высоком уровне проведена Третья Конференция Организации Объединённых Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Как результат, Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций единогласно принята Резолюция «Авазинская политическая декларация».

Вместе с тем по инициативе нашей страны Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций консенсусом приняла Резолюции «Десятилетие Организации Объединённых Наций по устойчивому транспорту» и «Ключевая роль надёжной и стабильной энергетической связуемости в обеспечении устойчивого развития».

Огромную значимость имеет и проведённая в Национальной туристической зоне «Аваза» Международная конференция «Роль женщин в современном обществе: развитие международного сотрудничества на пути достижения Целей устойчивого развития», по результатам которой был принят итоговый документ.

Наиболее главным событием славного года стал Международный форум, проведённый на высоком уровне по случаю Международного дня нейтралитета. По его итогам была принята Ашхабадская декларация. Состоявшийся Форум значительно приумножил авторитет нашей страны как миролюбивого государства.

Уважаемые друзья!

В целях дальнейшего развития Отчизны мы объявили наступающий 2026 год «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремлённых крылатых скакунов».

В новом году, который мы встречаем со светлыми мечтами и надеждой, мы отметим 35-летний юбилей священной независимости, продолжим усердно трудиться во имя превращения Родины в край, где царят счастье и процветание.

Дорогие соотечественники!

Мы – на пороге Нового, 2026 года. В такой момент желаю вам крепкого здоровья и новых успехов!

Пусть новый год станет годом благополучия, изобилия и достатка! Пусть в ваших семьях всегда будут согласие и благодать!

Пусть Новый год принесёт счастье и процветание!

Пусть Новый год с резвостью скакуна умчит всех к намеченным целям и стремлениям!

С Новым, 2026 годом!».