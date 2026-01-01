Посольство Китая передало туркменскому вузу 190 книг и учебных пособий

Посольство Китайской Народной Республики в Туркменистане передало Международному университету гуманитарных наук и развития 190 книг и учебных справочников.

Церемония вручения книг прошла в вузе с участием чрезвычайного и полномочного посла КНР Цзи Шуминя.

В рамках церемонии был показан короткий видеоролик о КНР. Студенты университета прочитали стихи на китайском языке.

Затем в ходе беседы со студентами посол ответил на вопросы о программах студенческого обмена между высшими учебными заведениями КНР и Туркменистана, а также о возможностях обучения в магистратуре и докторантуре.

В завершении стороны условились об установлении дальнейшего взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, сообщили в МУГНиР.