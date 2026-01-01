Компания BVS Construction Limited (Гонконг) поздравила Туркменистан с наступлением Нового 2026 года

Компания BVS Construction Limited (Гонконг) направила поздравительное послание Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову, а также всему туркменскому народу по случаю наступления Нового 2026 года.

Наступающий год проходит под девизом «Независимый нейтральный Туркменистан – Родина целеустремлённых крылатых скакунов». Этот символичный год олицетворяет миролюбивую политику, уверенное развитие, высокие устремления и созидательную энергию Туркменистана, отмечается в послании.

В поздравительном обращении руководство компании подчеркнуло, что под мудрым руководством Президента Сердара Бердымухамедова страна последовательно укрепляет свой международный авторитет, достигает значительных успехов в социально-экономическом развитии и сохраняет верность принципам нейтралитета и стабильности.

Представители BVS Construction Limited выразили глубокое уважение и признательность за возможность сотрудничества и подтвердили надежду на дальнейшее укрепление партнёрских отношений в наступающем году.

От имени всего коллектива компании Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову были адресованы сердечные пожелания крепкого здоровья, благополучия и новых свершений в ответственной государственной деятельности во имя процветания страны. Национальному Лидеру туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову и всему братскому народу Туркменистана пожелали мира, согласия, счастья и уверенности в завтрашнем дне.