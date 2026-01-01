В Туркменистане наградили победителей международных олимпиад

Вчера в Ашхабаде, в конференц-зале Министерства образования Туркменистана состоялась церемония награждения школьников и студентов, завоевавших призовые места на престижных международных олимпиадах.

Победителям были вручены почетные грамоты от Министерства образования Туркменистана и памятные подарки от Центрального совета Молодёжной организации имени Махтумкули, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Также были поощрены преподаватели, подготовившие учащихся к международным конкурсам.

Эта церемония дополнила масштабные мероприятия, организованные в преддверии наступающего Нового года, который пройдёт в стране под девизом «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремлённых крылатых скакунов».