В Туркменистане внедрена технология скрининга на туберкулез с использованием ИИ

В Туркменистане внедрена передовая технология скрининга на туберкулез с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Запуск этой технологии стал возможен в рамках сотрудничества с Программой развития ООН (ПРООН) в Туркменистане при стратегической поддержке Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, направленного на укрепление национальной системы здравоохранения и создания превентивных и доступных цифровизированных медицинских услуг.

В рамках данной инициативы центральная и велаятские противотуберкулезные больницы страны были оснащены ультрапортативными рентгеновскими аппаратами, укомплектованными программным обеспечением CAD4TB на основе искусственного интеллекта, сообщается в пресс-релизе ПРООН.

CAD4TB (Computer-Aided Detection for Tuberculosis) рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в качестве инструмента скрининга туберкулеза у взрослых. Для обеспечения максимальной эффективности ПРООН организовала комплексное обучение национальных медицинских кадров.

Новая технология и кардинально меняет подход к скринингу на туберкулез. В отличие от традиционной системы, требующей громоздкого стационарного оборудования и наличия специалиста-рентгенолога, ультрапортативный рентген-аппарат помещается в рюкзак, работает от аккумулятора, который можно зарядить как от солнечной батареи, которая входит в комплект, так и от электросети, и позволяет проводить до 400 исследований без подзарядки.

CAD4TB анализирует снимок за секунды с высочайшей точностью и определяет вероятность наличия легочной формы туберкулеза. Это увеличивает пропускную способность скрининга даже в отдаленных районах и снижает вероятность диагностических ошибок.

Заместитель Постоянного представителя ПРООН в Туркменистане Томица Паович заявил:

«Все мы хотя бы раз в жизни делали рентген, и знаем, что обычно пациент должен приехать в большой стационарный кабинет с громоздкой техникой и наличием специалистов. Сейчас с развитием инноваций ситуация меняется: ультрапортативные рентгены с CAD4TB быстро разворачиваются даже в самых отдалённых местах, то есть аппарат можно привезти прямо к пациенту, а искусственный интеллект мгновенно анализирует снимки, выявляя признаки туберкулёза. Такой подход превращает скрининг из медленной и трудоёмкой процедуры в мобильную, эффективную и доступную каждому возможность вовремя выявить болезнь».

Внедрение этой инновационной технологии является моделью для будущих преобразований. Она наглядно демонстрирует, как цифровизация и мобильность могут преодолеть ключевые ограничения — географические и кадровые — для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения.