Саммит глав СНГ пройдет в Авазе 9 октября 2026 года

Очередной саммит Содружества Независимых Государств состоится 9 октября 2026 года в Национальной туристической зоне «Аваза». Об этом сообщил Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко, передает информационная программа «Ватан».

Гурбангулы Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменистана в предстоящий год продолжить многоплановые и системные взаимоотношения с Россией в духе двустороннего стратегического партнерства, а также сотрудничество в многосторонних форматах.

Национальный Лидер туркменского народа отметил, что проведение саммита СНГ в «Авазе» согласовано решением Совета глав государств Содружества.

В ходе беседы была подчеркнута важность подготовки в рамках председательства Туркменистана в СНГ таких мероприятий, как Диалог женщин, заседание Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Конференция по вопросам демографии.

Туркменистан в 2026 году будет председательствовать в Содружестве Независимых Государств.