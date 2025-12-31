Путин поздравил Президента Туркменистана с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин направил новогоднее поздравление главе Туркменистана Сердару Бердымухамедову, сообщила информационная программа «Ватан».

«Тепло вспоминаю наше недавнее общение в Ашхабаде в ходе представительного международного форума, успех которого наглядно подтвердил международный авторитет Туркменистана и высокую оценку мировым сообществом политики нейтралитета, последовательно проводимой вашей страной вот уже три десятилетия», – говорится в поздравлении.

Российский лидер выразил уверенность в продолжении тесной совместной работы по развитию углубленного стратегического партнерства между РФ и Туркменистаном. Путин подчеркнул, что такое сотрудничество осуществляется на благо дружественных народов двух стран, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе.

Президент России пожелал Сердару Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а гражданам Туркменистана – благополучия и процветания.