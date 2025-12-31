Президент Туркменистана утвердил план производства хлопка на 2026 год

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление об организации производства хлопка в 2026 году, поручив обеспечить выполнение плановых показателей на основе рационального использования ресурсов и соблюдения агротехнических норм. Об этом сообщила информационная программа «Ватан».

Согласно документу, Министерство сельского хозяйства, Государственный концерн «Türkmenpagta» и хякимлики Ахалского, Балканского, Дашогузского, Лебапского и Марыйского велаятов должны обеспечить выполнение плана по производству хлопка, организовав работу арендаторов, землепользователей и землевладельцев на высоком уровне.

Размещение семян хлопчатника по этрапам будет осуществляться с учетом почвенно-климатических условий в соответствии с планом, утвержденным Министерством сельского хозяйства.

На основании контрактов с производителями хлопка постановление предписывает в установленные агротехническими нормами сроки обеспечить их всеми необходимыми ресурсами. Государственный концерн «Türkmenpagta» должен предоставить высококачественные семена хлопчатника, Государственное объединение «Türkmenobahyzmat» – технические услуги по подготовке земель, севу, уходу за посевами и сбору урожая. Государственный комитет водного хозяйства обеспечит поливной водой, а Государственный концерн «Türkmenhimiýa» – минеральными удобрениями.

Документ направлен на дальнейшее наращивание объемов производства хлопка за счет рационального использования земельных, водных ресурсов, сельхозтехники и удобрений, а также качественного проведения агротехнических мероприятий.