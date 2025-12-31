МИД Туркменистана осудил атаку на резиденцию Президента РФ

Туркменская сторона осуждает атаку на резиденцию Президента России Владимира Путина, сообщил МИД Туркменистана.

«В связи с сообщениями об атаке на резиденцию Президента России туркменская сторона выражает озабоченность и осуждает подобного рода действия, угрожающие международной безопасности и стабильности, особенно на фоне усилий, предпринимающихся по урегулированию конфликта посредством переговоров», – говорится в сообщении.

Туркменистан как государство, обладающее статусом постоянного нейтралитета, признанного Организацией Объединенных Наций, всегда подчеркивает необходимость разрешения любых международных вопросов только мирными, политико-дипломатическими средствами и методами, добавили в ведомстве.