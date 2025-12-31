Гурбангулы Бердымухамедов и Валентина Матвиенко провели телефонный разговор

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко провели телефонный разговор.

Как сообщила информационная программа «Ватан», собеседники обменялись поздравлениями по случаю наступающего 2026 года, пожелав народам двух стран счастья, благополучия и процветания.

Отмечалось, что туркмено-российские отношения стали более продуктивными в 2025 году и ознаменовались важными событиями. Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул значимость визитов Президента Туркменистана в Россию для участия в торжествах, посвященных 80-летию Великой Победы, и встрече на высшем уровне глав государств-членов СНГ. Эти визиты подтвердили прочность отношений добрососедства, дружбы и стратегического партнерства между Туркменистаном и Россией, верность двух стран общему историческому наследию.

Национальный Лидер туркменского народа констатировал, что в Туркменистане была поддержана инициатива «Поезд памяти» в ознаменование победы в Великой Отечественной войне – делегация школьников из страны приняла в ней участие. Он выразил признательность за организацию этого знаменательного мероприятия.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в Туркменистане высоко оценивают готовность России к упрочению сотрудничества, поддержку нейтрального внешнеполитического курса страны, усилия Туркменистана по сохранению международной стабильности. Ярким подтверждением стал визит Президента России Владимира Путина в Ашхабад для участия в Международном форуме, посвященном Международному году мира и доверия, а также в торжествах по случаю 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.

Национальный Лидер туркменского народа отметил, что в текущем году динамично развивались связи Туркменистана и России на межпарламентском уровне. Акцент был сделан на значимости визита делегации страны во главе с председателем Меджлиса Туркменистана в Москву в октябре 2025 года. Встреча руководителя национального парламента с председателем Совета Федерации стала значимым вкладом в укрепление сотрудничества между парламентами двух стран.

Гурбангулы Бердымухамедов также упомянул визит в Санкт-Петербург делегации Туркменистана во главе с вице-президентом Благотворительного фонда Огулджахан Атабаевой для участия в IV международном форуме «Содружество моды». Он поблагодарил за оказанное туркменской делегации гостеприимство.

Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул, что созидательный и конструктивный характер двусторонних связей, дружба и доверие – это основа нынешних отношений Туркменистана и России. Он отметил, что Валентина Матвиенко пользуется большим авторитетом в Туркменистане благодаря личному вкладу в развитие туркмено-российских отношений. Гурбангулы Бердымухамедов выразил председателю Совета Федерации искреннюю признательность от себя лично и от Президента Туркменистана.

Он также выразил уверенность, что под руководством Матвиенко деятельность Совета Федерации в будущем году будет столь же эффективной, послужит на благо России и укрепление ее международных связей, придаст новые импульсы дружбе и взаимопониманию между странами и народами. Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность, что переговоры с председателем Совета Федерации состоятся в следующем году и их результаты выведут туркмено-российские отношения на новый уровень.

В свою очередь, спикер верхней палаты российского парламента поблагодарила Национального Лидера туркменского народа за добрые слова и высокую оценку ее деятельности по развитию продуктивных отношений между двумя странами, заверив в неизменной приверженности России углублению двусторонних отношений.

В завершение телефонного разговора собеседники еще раз обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года, адресовав друг другу наилучшие пожелания.