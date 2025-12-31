Горячие напитки могут разрушать зубную эмаль — китайские специалисты

Регулярное употребление горячих напитков с сахаром в течение дня создает благоприятные условия для развития бактерий в полости рта, которые вырабатывают кислоту и разрушают зубную эмаль. Об этом 26 декабря сообщила газета «Гуанмин Жибао». Особенно опасны напитки с добавками, которые прилипают к зубам и продлевают воздействие сахара на эмаль.

Каждый раз при употреблении сладких напитков бактерии начинают активно размножаться, образуя кислоты, которые запускают процесс деминерализации — разрушения минералов на поверхности зубов. Когда уровень кислотности в полости рта падает ниже 5,5, начинается повреждение зубной эмали. Хотя слюна способна нейтрализовать кислотность и восстановить зубы в течение одного-двух часов после еды, частое употребление горячих напитков не дает организму времени на восстановление, что может привести к развитию кариеса.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение воде, несладкому чаю и черному кофе, контролировать температуру напитков — она не должна превышать 50 градусов. После употребления горячих напитков важно полоскать рот водой или использовать жевательную резинку без сахара для стимуляции слюноотделения. Особое внимание следует уделить детям и пожилым людям, чьи зубы наиболее уязвимы.