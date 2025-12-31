Волонтеры Красного Полумесяца Ашхабада поздравили с Новым годом маленьких пациентов

Волонтеры Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана в городе Ашхабаде организовали новогодний праздник для маленьких пациентов двух столичных больниц.

Через благотворительную акцию, объявленную в соцсетях, волонтерам НОКПТ удалось собрать новогодние подарки и игрушки. В этой акции приняли участие фирмы и многие неравнодушные граждане города.

Сами волонтеры НОКПТ подготовили концертную программу, включив в нее волшебное появление Деда Мороза и Снегурочки, сказочных персонажей, веселые песни, игры, сценки и танцы.

Готовясь к этой акции, волонтеры четко осознавали свою миссию: провести мероприятие так, чтобы дети, вынужденные встречать праздник в больничной палате, почувствовали всю теплоту и волшебство Нового года.

Кроме того, координатор по развитию волонтёрства НОКПТ Дж. Гаврилова привлекла к этой замечательной инициативе известное в столице Агентство праздничных мероприятий Rishat event, которое на благотворительной основе взяло на себя ответственность за проведение утренника для детишек в одной из больниц.

В итоге, благотворительной акцией было охвачено 65 маленьких пациентов: они с восторгом были погружены в атмосферу волшебства и праздника, а также получили сладкие подарки и игрушки от Деда Мороза и Снегурочки.

Одна из задач ашхабадского волонтерского центра – это вовлечение волонтеров в благие дела, консолидация гражданского общества для оказания гуманитарной и благотворительной помощи. Данной акцией волонтеры НОКПТ еще раз доказали успешное выполнение поставленных задач.