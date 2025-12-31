«Аркадаг» сыграет с «Аль-Насром» в 1/8 финала Лиги чемпионов АФК-2

Туркменский «Аркадаг» в 1/8 финала Лиги чемпионов АФК-2 встретится с саудовским «Аль-Насром». Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в штаб-квартире Азиатской футбольной конфедерации (АФК) в Куала-Лумпуре.

Первые матчи 1/8 финала турнира запланированы на 10-11 февраля, ответные встречи состоятся 18-19 февраля. Первый поединок пройдет на поле «Аркадага».

В составе «Аль-Насра» выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, чемпион Европы 2016 года и обладатель 5 «Золотых мячей».