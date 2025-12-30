Туркменские ученые нашли способ потушить горящий более 60 лет газовый кратер Дарваза

Специалисты Научно-исследовательского института природного газа Государственного концерна «Туркменгаз» разработали метод ликвидации неконтролируемого горения кратера Дарваза в Центральных Каракумах, где природный газ выходит на поверхность и горит с 1963 года. Решение основано на бурении новой скважины и перенаправлении газовых потоков. Об этом сообщает газета «Небит-Газ».

«Учитывая выявленные геологические и гидродинамические особенности, специалисты Научно-исследовательского института природного газа предложили пробурить эксплуатационно-оценочную скважину на месторождении Чалджульба. За счёт интенсивного отбора газа из наиболее ёмкого по запасам пласта удалось изменить направление фильтрационных потоков и существенно сократить поступление газа в кратер», – говорится в сообщении.

Кратер диаметром около 60 метров и глубиной порядка 20 метров, официально именуемый «Сияние Каракумов», образовался вследствие аварийного провала разведочной скважины на газоносной структуре. Расположенный примерно в 270 километрах от Ашхабада, он стал уникальным природно-техногенным объектом. В момент аварии выходящий газ был подожжен, чтобы предотвратить отравление людей и животных. Предполагалось, что горение прекратится в течение нескольких дней, однако пламя не угасает уже более шести десятилетий.

Длительное горение объясняется сложным геологическим строением Зеагли-Дервезинской группы месторождений, где кратер расположен. Разрез характеризуется большим количеством тонких продуктивных пластов на глубинах от 200 до 950 метров, которые гидродинамически связаны между собой. Это создает условия для постоянных перетоков газа между пластами.

Ранее предпринимались попытки обследования кратера. Специалисты управления «Небитгазховпсузлык» ГК «Туркменгаз» спускались на дно в надежде обнаружить остатки ствола скважины и установить устьевую арматуру, однако газовыделение происходит из множества очагов, и восстановить контроль над скважиной не удалось.

В настоящее время в промышленной разработке находятся девять месторождений группы, добыча газа ведётся с использованием 45 скважин. Институт на протяжении более сорока лет выполняет комплексные исследования в этом регионе.

Как отмечают в институте, реализация научно обоснованного решения позволит полностью устранить неконтролируемые выбросы газа в атмосферу, снизить экологическую нагрузку и обеспечить рациональное использование природных ресурсов Туркменистана.