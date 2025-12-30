Туркменистан развивает грузовые перевозки по коридору «Север-Юг»

Туркменистан развивает грузовые перевозки по международному коридору «Север-Юг», – сообщает министерство железнодорожного транспорта страны.

«Министерство железнодорожного транспорта Туркменистана работает над развитием грузовых перевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг», увеличением объёма транзитных и международных грузов, а также над последовательным повышением видов и качества услуг, предоставляемых для железнодорожной перевозки грузов, создавая выгодные тарифные условия для грузоперевозчиков», – говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря использованию логистических возможностей страны контейнерные грузоперевозки начали широко использоваться для увеличения транзитных, импортных и экспортных грузоперевозок по международным транспортным коридорам «Север-Юг», «Лазурит» и «Восток-Запад» через территорию Туркменистана.

«В январе-ноябре 2025 года с территории Туркменистана было осуществлено общее 19 000 контейнерных грузоперевозки, в том числе 9 250 транзитных, 5 650 экспортных и 4 100 импортных, что на 9 405 контейнеров больше, чем за аналогичный период прошлого года», – добавили в ведомстве.

Кроме того, за 11 месяцев 2025 года по маршрутам Россия – Казахстан – Туркменистан – Иран, Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция – Европа, Узбекистан, было перевезено 63 контейнерных поезда.