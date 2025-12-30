Специалисты Русского дома провели семинар в Туркменбаши

Специалисты Русского дома в Ашхабаде провели в городе Туркменбаши предновогодний образовательный семинар для будущих абитуриентов российских вузов. Встреча была посвящена возможностям получения высшего образования в РФ по квоте, сообщила пресс-служба Русского дома в Ашхабаде.

Семинар стал завершающим мероприятием уходящего года в рамках просветительской программы Русского дома. В ходе встречи участники получили информацию об условиях обучения по квоте, этапах отбора, перечне необходимых документов и сроках подачи заявок. Также были представлены ведущие российские университеты и востребованные направления подготовки.

Особый интерес у абитуриентов вызвала практическая часть семинара, в рамках которой специалисты ответили на вопросы и дали рекомендации по процессу поступления, отмечается в сообщении.