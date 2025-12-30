Растения Большого Балхана – туркменская арча

Горы Большого Балхана расположены в северо-западной части Туркменистана, их протяженность с востока на запад составляет 70 км, а ширина — около 40 км. Окруженные пустынями, склоны гор являются домом для около 553 уникальных видов растений, из которых произрастают 96 видов эфирно-масличных растений.

Сегодня мы расскажем про туркменский можжевельник или, как его ещё называют, туркменскую арчу.

В Туркменистане произрастают два вида можжевельника — туркменский и зарафшанский. Растение, содержит эфирные масла и другие биологически активные вещества, обладает лекарственными, декоративными, красильными, пищевыми и кормовыми свойствами.

Можжевельник туркменский (Juniperus turcomanica L.) – относится к семейству кипарисовых (Cupressaceae Bartl.). Эндемик Копетдагско-Хорасанских гор в зависимости от местоположения и уровня моря встречается от 50 до 100, а иногда и 200-300 экземпляров на гектар.

Высота туркменского можжевельника составляет 2-10 м. На Большом Балхане он произрастает на сухих, каменистых, мелкокаменистых участках горных хребтов, на больших высотах.

В некоторых местах он занимает основную часть растительного покрова горных хребтов, образуя небольшие разреженные леса.

Биологически активные вещества, полученные из коры, ветвей и плодов туркменского можжевельника, широко используются в научной медицине. Содержание эфирных масел в 300 г сухого веса туркменского можжевельника составило 1,35% в плодах и 2,55% в коре. В туркменском можжевельнике Больших Балхан содержание эфирных масел ниже, чем в экземплярах, произрастающих в Копетдаге. Это можно объяснить тем, что, несмотря на близость Каспийского моря к Большим Балханам, растение не получает необходимой влаги; изоляцией этих гор от других горных систем, а также тем, что его окрестности окружены пустынями и жарким и сухим климатом.

Чтобы не навредить устойчивому развитию туркменского можжевельника в его естественной среде обитания, учитывая очень сложный характер сохранения генофонда можжевеловых комплексов и их выращивания в агротехнических условиях (он растет очень медленно) и его ценные свойства, растение было включено в 4-е издание Красной книги Туркменистана 2024 года.

Источник: сайт Министерства охраны окружающей среды Туркменистана