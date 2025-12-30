Объявлены даты тестирования FLEX для школьников Туркменистана

В Туркменистане объявлены даты и места проведения отборочного тестирования в рамках международной образовательной программы FLEX на 2026–2027 учебный год. Тестирование пройдет в январе 2026 года в пяти регионах страны, включая Ашхабад, Мары, Дашогуз, Туркменабат и Балканабат.

Программа FLEX (Future Leaders Exchange) реализуется Бюро образовательных и культурных программ Государственного департамента США при администрировании Американских советов по международному образованию. Она предоставляет старшеклассникам из Туркменистана возможность провести учебный год в США, проживая в принимающей американской семье и обучаясь в местной школе.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся средней школы — граждане Туркменистана, родившиеся в период с 1 января 2009 года по 31 мая 2010 года, имеющие хорошие и отличные оценки и владеющие английским языком. Отмечается, что учащиеся выпускных классов, которым предстоит прохождение военной службы, не смогут принять участие в программе.

Согласно опубликованному графику, тестирование начнется 4 января 2026 года в Мары и завершится 11 января в Ашхабаде. Во всех городах начало экзамена запланировано на 9:00 утра. Экзамены будут проводиться на базе общеобразовательных школ.

Дополнительную информацию можно получить в офисе Американских советов в Ашхабаде, а также на официальном сайте организации и по электронной почте.