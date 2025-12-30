КЭ «Туркментелеком» напомнил о тарифах на услугу MPLS

КЭ «Туркментелеком» напомнил корпоративным клиентам о действующих тарифах на услугу MPLS, предназначенную для организации защищённых сетей передачи данных.

Стоимость услуги зависит от скорости канала и расположения точки подключения — в пределах города или за его пределами. Для городских объектов доступны скорости от 10 Мбит/с до 1 Гбит/с, для загородных точек предусмотрены отдельные тарифные условия.

В черте города цена MPLS начинается от 1000 долларов США в месяц за скорость 10 Мбит/с и достигает 7700 долларов за канал 1 Гбит/с. За пределами города стоимость услуги варьируется от 5000 до 35 000 долларов в месяц.

Услуга MPLS используется для объединения офисов и удалённых подразделений в единую корпоративную сеть с повышенным уровнем надёжности и безопасности передачи данных.