Жители Туркменистана получили новое жилье в преддверии Нового года

Церемонии открытия жилых комплексов и вручения ключей от новых квартир состоялись в понедельник в Ашхабаде и Мары. Новое жилье получили десятки туркменских семей, для которых это стало подарком к Новому году.

Как сообщает газета «Нейтральный Туркменистан», в Бюзмейинском этрапе Ашхабада открыты два четырехэтажных жилых дома на 32 квартиры каждый и один четырехэтажный дом на 48 квартир. Новостройки оснащены современной инженерно-технической и дорожно-транспортной инфраструктурой.

Церемония вручения ключей от квартир также прошла в жилом массиве «Парахат-7» в столице. Новое жилье получили нуждающиеся граждане, в том числе многодетные семьи. В ходе мероприятия от имени Президента Туркменистана отличившимся строителям вручены ценные подарки.

«Безмерно рады, что наступающий Новый год мы встречаем в новом доме. Наша семья получила поистине бесценный подарок – ключи от новой двухкомнатной квартиры», – приводятся в сообщении слова одной из новоселов Огулабат Абдуллаевой.

По традиции новоселов поздравили Аяз баба и Гарпамык, которые вручили подарки детям. Почетные старейшины провели обряды, символизирующие счастье и благополучие семей.