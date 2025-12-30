Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись новогодними поздравлениями и обсудили вопросы подготовки крупных международных мероприятий, запланированных на 2026 год. Об этом сообщает TDH.

Как отмечалось, 2026 год по восточному календарю будет годом Лошади, в связи с чем в Туркменистане он объявлен годом «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов».

Мирзиёев высоко оценил развитие Туркменистана под руководством Президента Сердара Бердымухамедова, который успешно реализует начинания Национального Лидера туркменского народа.

Председатель Халк Маслахаты выразил убежденность в продолжении стратегического партнерства между двумя странами и предложил с первых дней 2026 года приступить к совместной работе по организации крупных международных мероприятий. В частности, речь идет о подготовке Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана, а также очередного заседания Совета глав государств СНГ, которые пройдут в Туркменистане.

Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул важность включения в повестку предстоящих саммитов водной проблематики и необходимость разработки совместной программы действий по решению водных вопросов в Центрально-Азиатском, Аральском и Каспийском регионах, а также бассейне Амударьи.

Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность в поддержке Мирзиёевым подготовки совместных предложений по организационным, содержательным, правовым и другим вопросам предстоящих саммитов.

В завершение разговора собеседники обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового, 2026 года, адресовав друг другу пожелания крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственной государственной деятельности.