В России объекты туриндустрии обязали обеспечить доступность для инвалидов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий объекты туристской индустрии в России обеспечить беспрепятственный доступ для людей с инвалидностью. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов туристических объектов, а также объем и содержание соответствующих мер будут устанавливаться Минэкономразвития России по согласованию с Минтрудом РФ.

Согласно закону, на объектах туристской индустрии должны обеспечиваться: возможность самостоятельного передвижения по территории и входа в здания; сопровождение инвалидов с нарушениями зрения и функции самостоятельного передвижения, а также оказание им необходимой помощи; надлежащее размещение оборудования и носителей информации для беспрепятственного доступа; допуск собак-проводников.

Кроме того, вблизи туристических объектов должно выделяться не менее 10% мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп, а также перевозящих их или детей-инвалидов.