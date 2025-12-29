Xiaomi показала смарт-часы Watch 5 с необычным датчиком и флагманские наушники Buds 6

Xiaomi представила в Китае флагманские смарт-часы Watch 5 и беспроводные наушники Buds 6.

Смарт-часы Xiaomi Watch 5 получили корпус из нержавеющей стали и сапфировое стекло. Устройство оснащено дисплеем диагональю 1,54 дюйма с тонкими рамками.

В часах установлены датчики пульса, уровня кислорода в крови и ЭКГ. Ключевым нововведением стал сенсор электромиографии, который считывает мышечную активность. С его помощью часы можно управлять устройствами экосистемы Xiaomi движениями мышц. В сумме распознаётся 150 спортивных режимов.







Ёмкость аккумулятора составляет 930 мАч – этого достаточно для 6 дней активной работы или 18 дней в режиме энергосбережения. Часы работают на 4-нм процессоре Snapdragon W5 с четырьмя ядрами. Дополняет его энергоэффективный сопроцессор BES2800, способный запускать отдельные приложения, такие как карты и Alipay, с минимальным расходом энергии.

Стоимость Watch 5 в Китае:

1999 юаней (около 285 долларов) – за стандартную версию с ремешком из фторэластомера чёрного цвета или цвета хаки,

– за стандартную версию с ремешком из фторэластомера чёрного цвета или цвета хаки, 2299 юаней (примерно 327 долларов) за вариант с eSIM и кожаным ремешком светло-голубого или классического коричневого цвета.



Можно приобрести также премиальные титановые ремешки, которые изготавливаются методом 3D-печати.



Наушники Buds 6 выполнены в «бионическом» дизайне и позиционируются как флагман среди вкладышей. Новинка весит 4,4 грамма и поддерживает передачу аудио со скоростью до 2,1 Мбит/с. За звук отвечают позолоченные трёхмагнитные драйверы, настроенные совместно с командой Harman (AudioEFX). Передача данных осуществляется по Bluetooth 5.4 с поддержкой кодеков AAC, SBC, aptX Lossless, aptX Adaptive и LC3.

Buds 6 работают до шести часов без подзарядки без активного шумоподавления и до 35 часов с учётом зарядного кейса. Также заявлена интеграция ИИ для синхронного перевода и система из трёх микрофонов для шумоподавления при звонках.

Доступны четыре цветовых варианта: фиолетовый, жемчужно-белый, титаново-золотой и чёрный.

Цена в Китае — 699 юаней (около 100 долларов).

