Xiaomi выпустила Smart Home Screen 11 — смарт-дисплей для умного дома

Xiaomi официально анонсировала свой первый смарт-дисплей премиального уровня — Smart Home Screen 11. Новинка позиционируется как центр управления экосистемой умного дома, объединяя в себе возможности планшета и смарт-колонки.

Устройство получило 11-дюймовый экран с разрешением 1920×1200 и яркостью 400 нит. Производитель отмечает наличие защиты для глаз.

В основе работы гаджета лежит встроенный ИИ-ассистент Super Xiaoai, поддерживающий непрерывный диалог. Он позволяет управлять домашними устройствами голосовой командой.

Корпус выполнен в компактном формате: динамики перенесены на тыльную сторону.

Smart Home Screen 11 можно использовать как цифровую фоторамку, настольный телевизор с доступом к семи видеоплатформам, а также как терминал для видеосвязи.

Стоимость новинки на китайском рынке составляет 1299 юаней (~185 долларов).