Microsoft сменит язык: программный код переведут с C и C++ на Rust

Microsoft объявил о планах перевести код своих ключевых продуктов с языков C и C++ на Rust к 2030 году. Основной объем работ по трансформации систем выполнят специализированные агенты искусственного интеллекта при поддержке новых инженерных кадров, сообщил ведущий инженер корпорации Гален Хант.

По его словам, организация открыла вакансию специалиста для развития инфраструктуры, обеспечивающей миграцию крупнейших программных комплексов. Проект опирается на алгоритмическую базу, создающую масштабируемые графы исходного кода, и ИИ-инструментарий для внесения массовых изменений.

«Цель на этой должности — помочь нам в развитии и расширении нашей инфраструктуры, чтобы обеспечить перевод крупнейших систем Microsoft с C и C++ на Rust» — отметил Хант.

Он также подчеркнул роль автоматизации в процессе: «Наша инфраструктура ИИ-обработки поможет нам подключить управляемых алгоритмами ИИ-агентов для внесения изменений в код в больших масштабах».

Переход на Rust обусловлен его безопасностью при работе с памятью, что предотвращает появление критических уязвимостей. Ранее технический директор Azure определил Rust приоритетным языком для новых разработок. Несмотря на привлечение ИИ-технологий, полная замена миллионов строк кода к 2030 году потребует значительных ресурсов из-за масштабности программного портфеля корпорации.