HarmonyOS от Huawei набрала 27 млн пользователей

Операционная система HarmonyOS, разработанная компанией Huawei, к октябрю текущего года достигла шестой версии и набрала уже свыше 27 млн пользователей. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на статистику китайского техногиганта.

Развитие собственной программной платформы стало для Huawei вынужденным шагом. Введение американских санкций около шести лет назад ограничило Huawei доступ к технологиям и экосистеме Google. С тех пор HarmonyOS постепенно расширяла собственную аудиторию и функциональность.

По данным компании, ежедневно на устройствах под управлением HarmonyOS запускается более 100 тыс. новых гаджетов. Через фирменный магазин приложений каждый день загружается свыше 88 млн копий программ и обновлений. Эти показатели уже позволяют рассматривать HarmonyOS как устойчивую альтернативу Android на китайском рынке.

Пятая версия системы была представлена в конце прошлого года, а в июне этого года разработчики получили доступ к шестой версии, в октябре она стала доступна пользователям. Представители Huawei отметили, что преодоление планки в 27 млн пользователей стало для платформы «пересечением черты выживания».

Параллельно компания развивает и другие направления технологической независимости. В частности, Huawei занялась созданием собственных чипов для мобильных устройств и вычислительных ускорителей, которые могут выпускаться китайскими производителями. Прежде для этих целей компания использовала мощности тайваньской TSMC, однако в начале текущего десятилетия утратила такую возможность.