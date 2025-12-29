ChatGPT начал показывать персональные итоги года по примеру Spotify Wrapped

В ChatGPT появилась функция подведения персональных итогов года в формате, напоминающем Spotify Wrapped. Новый инструмент получил название «Ваш год с ChatGPT» и пока доступен ограниченному числу пользователей в ряде стран, в том числе в США, Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

На старте функция открыта для бесплатных пользователей, а также для подписчиков Plus и Pro при условии, что в настройках активированы опции «Сохранять воспоминания для контекста» и «Использовать историю чатов для контекста». Кроме того, требуется определённый уровень активности в диалогах с ботом. Пользователи тарифов Team, Enterprise и Education доступ к функции не получают.

Механика «Вашего года с ChatGPT» построена по аналогии с годовыми отчётами в других приложениях. OpenAI использует яркие визуальные элементы, персонализированные данные и виртуальные «награды», основанные на том, как пользователь взаимодействовал с чат-ботом в течение всего года.

В процессе подведения итогов ChatGPT также создаёт стихотворение и изображение, отражающие ключевые темы, интересовавшие пользователя.

Несмотря на то что функция упоминается на стартовой странице приложения, она не запускается автоматически. Доступ к ней возможен через веб-версию ChatGPT, а также мобильные приложения для Android и iOS, либо по прямому запросу к чат-боту.