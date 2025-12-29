Умные очки Apple выйдут в 2026 году, но без поддержки дополненной реальности

Умные очки Apple могут быть представлены в конце 2026 года. Первая версия устройства не получит функций дополненной реальности (AR), пишет журналист Bloomberg Марк Гурман.

По данным источника, гаджет будет работать как аксессуар к iPhone, основным инструментом для взаимодействия станет голосовой помощник Siri. Презентация очков запланирована на конец следующего года, но реальные продажи, вероятно, начнутся позже.

Идея легких очков, которые можно носить весь день, является приоритетом для главы Apple Тима Кука.

«Кук сделал эту идею приоритетной для компании и полон решимости создать продукт, лидирующий в отрасли, раньше, чем это сможет сделать Meta», — пишет Гурман. По его словам, конечной целью глава Apple видит в создании полноценных AR-очков, накладывающих данные и изображения на реальные объекты.

Несмотря на скромный коммерческий успех Apple Vision Pro, его программная платформа visionOS заложила техническую основу для будущих продуктов. Ожидается, что первые умные очки Apple даже без дополненной реальности дадут представление не только о будущем программном обеспечении для AR-очков, но и об их аппаратной конструкции.