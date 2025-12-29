На западе Туркменистана прошло праздничное мероприятие в честь наступающего Нового года

В эти предновогодние дни праздничные мероприятия с широким размахом проходят во всех уголках Балканского велаята, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Ярким событием стало торжество в здании «Белой юрты туркмен» в Балканабате.

Музыкальный праздник был организован совместно хякимликом Балканского велаята, велаятским управлением культуры, велаятским отделом Союза женщин Туркменистана и другими общественными организациями.

Мероприятие объединило гостей из городов и этрапов региона, почтенных старейшин, студенческую молодёжь и местных жителей.

В ходе торжества звучали тёплые поздравления с наступающим Новым, 2026 годом, отмечались достижения и успехи, сделанные в Международный год мира и доверия.

В концертной программе прозвучали музыка и песни, посвящённые великим достижениям страны, Новому году, дружбе и братству; исполнялись зажигательные танцы; состоялись выступления детских коллективов, а также были показаны литературно-музыкальные композиции, отмечает источник.