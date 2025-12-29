Койтендагское карьерное управление Туркменистана повысило темп роста производства до 124,8%
По итогам 11 месяцев 2025 года Койтендагское карьерное управление Министерства промышленности и строительного производства Туркменистана произвело 714 тысяч 350 кубометров нерудных строительных материалов.
Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», план по товарной продукции перевыполнен на 102,6%. В частности, было выпущено 214 тысяч 470 кубометров щебня, 317 тысяч 450 кубометров промытого песка, 46 тысяч 970 кубометров мелкого щебня, 135 тысяч 480 кубометров гравийно-песчаной смеси.
Темпы роста производства за отчётный период составили 124,8%, что подтверждает высокую динамику развития предприятия.
Продукция оперативно отгружается на строительные площадки по всей стране, отмечает источник.