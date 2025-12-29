В Гренландском море найдены самые глубокие залежи газовых гидратов в Арктике

В Гренландском море на глубине 3640 метров обнаружены самые глубокие в Арктическом регионе залежи газовых гидратов. На данных участках зафиксированы активные выбросы метана и сырой нефти, формирующие динамичную геологическую и биологическую среду.

Это открытие сделало гидратные холмы Фрейя на хребте Моллой уникальной точкой, где геологические процессы создали динамичную среду для жизни редких организмов.

Об открытии сообщили ученые Арктического университета Норвегии в Тромсе по итогам экспедиции Ocean Census Arctic Deep — EXTREME24, результаты которой опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые выяснили, что мощные газовые струи поднимаются от дна более чем на 3300 метров. Лабораторный анализ показал: метан и нефть имеют термогенное происхождение и образовались в осадочных породах миоценового периода (охватывает временной промежуток от окончания эпохи олигоцена 23,04 млн лет назад до начала плиоцена 5,333 млн лет назад).

Вокруг этих структур сформировалась особая экосистема. Трубчатые черви, моллюски и ракообразные существуют здесь за счет химической энергии, что делает их сообщества похожими на обитателей гидротермальных источников. При помощи дистанционно управляемых аппаратов специалисты установили, что рельеф дна постоянно меняется. Тектонические процессы и тепловые потоки делают холмы Фрейя нестабильной, вечно меняющейся системой, где геологические процессы напрямую формируют условия для жизни.