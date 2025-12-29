В Абу-Даби открылся грандиозный музей, посвященный основателю ОАЭ

В Абу-Даби открылся Национальный музей имени шейха Зайеда — крупный культурный центр, посвящённый основателю и первому президенту Объединённых Арабских Эмиратов. Он расположен на острове Саадият и задуман как пространство для знакомства с историей страны и наследием её лидера.

Здание музея спроектировано архитектором Норманом Фостером. Его форма вдохновлена крыльями сокола — образа, связанного с бедуинскими традициями и уважением к природе. В музее работают шесть постоянных галерей, где представлено около 1,5 тысячи артефактов. Экспозиция охватывает период в 300 тысяч лет — от реконструкции парусной лодки бронзового века до достижений современного государства, основанного в 1971 году.

Часть пространства отведена под временные выставки. Рядом разбит сад Al Masar Garden, где в хронологическом порядке представлена жизнь шейха Зайеда — с 1918 по 2004 год. Музей ориентирован на семейную и образовательную аудиторию.

Открытие нового музея дополняет статус острова Саадият как центра культурного досуга. Здесь уже работают Лувр Абу-Даби и Музей естественной истории, на завершающей стадии строительства находится также местный Музей Гуггенхайма.