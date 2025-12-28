57 автомобилей столкнулись на трассе в Японии из-за непогоды

На автомагистрали в районе города Минаками в префектуре Гунма произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 57 автомобилей. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

Причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия — сильный снегопад и гололёд на дороге. По данным источника, инцидент начался со столкновения двух грузовых автомобилей, после чего несколько машин загорелись.

В результате происшествия два человека погибли, ещё 26 участников получили травмы различной степени тяжести.