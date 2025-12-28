Текстильное предприятие на западе Туркменистана произвело 3500 тонн пряжи

За этот год акционерное общество закрытого типа «Балкандокма», расположенное в городе Гызыларбат Балканского велаята, достигло высоких показателей, сообщает “Туркменистан: Золотой век“.

В частности, за отчётный период потребителям было поставлено 3500 тонн пряжи, отвечающей современным требованиям.

В денежном эквиваленте объём произведённой продукции составил 133 миллиона 98 тысяч манатов.

Предприятие, входящее в число передовых комплексов Министерства текстильной промышленности Туркменистана, оснащено передовыми технологиями и современным оборудованием.

В настоящее время спрос на производимую здесь экологически чистую, конкурентоспособную и высококачественную пряжу растёт. Это свидетельствует о признании фирменной продукции не только на внутреннем рынке, но и зарубежными потребителями, отмечает источник.