Таможенники Туркменистана посетили Узбекистан с целью развития сотрудничества

Делегация Государственной таможенной службы Туркменистана во главе с директором Учебного центра 23–24 декабря посетила Узбекистан с рабочим визитом.

Как сообщается на сайте Службы, визит был организован в рамках развития сотрудничества в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации таможенных кадров, а также обмена опытом по внедрению современных образовательных технологий.

Туркменская делегация провела ряд встреч с руководством Таможенного института. В ходе встреч были обсуждены вопросы применения информационно-коммуникационных технологий, электронных систем мониторинга и оценки знаний, а также использование современных методов в учебном процессе.

Программа визита включала также ознакомление с учебными аудиториями, специализированными кафедрами, библиотекой, компьютерными классами и учебными макетами.

Представитель Учебного центра Государственной таможенной службы Туркменистана провёл лекцию на тему «Таможенные режимы», отмечает источник.