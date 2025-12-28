Серебро впервые превысило $75 за унцию на фоне роста рынка драгоценных металлов

Цена серебра впервые в истории достигла отметки в $75 за унцию, сообщает Reuters. Рост рынка драгоценных металлов происходит на фоне ожиданий дальнейшего снижения процентных ставок в США и усиления геополитической напряжённости.

Золото торгуется на уровне $4518,6 за унцию. В декабре 2025 года металл достигал рекордной отметки в $4530,6. Фьючерсы на золото с поставкой в феврале 2026 года прибавили 0,9%, достигнув $4545, отмечает издание.

По оценкам старшего аналитика компании Oanda Келвина Вонга, в первой половине 2026 года цена на золото может превысить $5000 за унцию, а серебро — $90. С начала 2025 года цены на серебро выросли на 158%, на золото — на 72%.

Платина торгуется по $2384 за унцию после достижения исторического максимума в $2448. Цены на платину поддерживаются сильным промышленным спросом, сообщает Reuters.

Осенью 2025 года в США вырос спрос на оборудование для добычи золота и интерес к обучению методам промывки пород на фоне ценовых рекордов драгоценного металла.