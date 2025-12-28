«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Реалу» 200 млн евро за Беллингема

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение в размере 200 млн евро за полузащитника мадридского «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема. Об этом сообщает испанское издание OK Diario.

По информации источника, английский клуб предложит 22-летнему футболисту шестилетний контракт с годовой зарплатой 15 млн евро после уплаты налогов, что почти вдвое превышает его текущие доходы в «Реале».

Контракт Беллингема с мадридским клубом действует до июня 2029 года и предусматривает отступные в размере 1 млрд евро. «Реал» не планирует расставаться с игроком, однако ситуация может измениться в случае спада в его игре. Кроме того, летом мадридскому клубу может потребоваться провести несколько продаж, если команда не завоюет значимых трофеев по итогам сезона.

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года за 127 млн евро. В составе мадридцев англичанин выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. В текущем сезоне полузащитник провел 26 матчей за «Реал» во всех турнирах, забив 6 голов.