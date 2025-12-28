Книги Гурбангулы Бердымухамедова пользуются большой популярностью среди азербайджанской диаспоры

Произведения Национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова вызывают большой интерес у азербайджанской диаспоры и требуют более широкого распространения на азербайджанском языке. Об этом заявил учредитель компании «Туркмен Хазар Йоллары» Гашим Сафтаров, выступая на видеоконференции, организованной Государственным комитетом Азербайджана по работе с диаспорой.

«Книги Гурбангулы Бердымухамедова очень популярны среди азербайджанцев, в них содержится глубокая философия. Самое главное – это семейные ценности и история огузов», – отметил Сафтаров в беседе с корреспондентом Turkmenportal.

По его словам, произведения охватывают широкий спектр тем, включая медицину, дипломатию, экономику, стремление к миру и благополучию. Участники видеоконференции высказали пожелание о расширении издания книг Национального Лидера туркменского народа на азербайджанском языке. Это позволило бы сделать произведения доступными для более широких слоев населения как в Азербайджане, так и за его пределами.

Недавно в Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялась презентация книги Гурбангулы Бердымухамедова «Hakyda göwheri» на азербайджанском языке. Публикация стала очередным подтверждением всестороннего укрепления традиционно дружественных туркмено-азербайджанских отношений.

Как отмечалось на презентации, произведение, основанное на исторических фактах, раскрывает славный путь туркменского народа, его вклад в мировую культуру и духовное наследие великих личностей. Книга имеет научную ценность как источник по изучению древней огузской литературы.

Видеоконференция «Будем едины, будем солидарны!» была приурочена к 31 декабря – Дню солидарности азербайджанцев всего мира. В мероприятии приняли участие около тысячи азербайджанцев из 86 стран мира.

На конференции был представлен видеоотчет о деятельности Госкомитета и азербайджанской диаспоры в 2025 году. Ряд членов диаспоры были награждены медалью Азербайджанской Республики «За заслуги в диаспорской деятельности» за продвижение азербайджанского языка и культуры в других странах.

Сафтаров, известный в Туркменистане предприниматель, ранее реализовал общественные проекты по переводу на туркменский язык книги «Гейдар Алиев» из серии «Жизнь замечательных людей» и созданию сада памяти Общенационального лидера азербайджанского народа на территории посольства Азербайджана в Туркменистане.

В своем выступлении Сафтаров также передал поздравления Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву от имени азербайджанцев, проживающих в Туркменистане, и высоко оценил нейтральную политику Туркменистана под руководством Президента Сердара Бердымухамедова.