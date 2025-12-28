Глава Халк Маслахаты поздравил Президента Туркменистана с объявлением девиза 2026 года

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравление Президенту Сердару Бердымухамедову в связи с провозглашением 2026 года Годом «Независимый, нейтральный Туркменистан – родина целеустремлённых крылатых скакунов». Об этом сообщает TDH.

«От имени туркменского народа и Халк Маслахаты Туркменистана сердечно поздравляю Вас с провозглашением 2026 года Годом «Независимый, нейтральный Туркменистан – родина целеустремлённых крылатых скакунов», встречаемого в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства в атмосфере высокого духовного подъёма», – говорится в обращении.

Национальный Лидер пожелал Президенту крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в масштабных начинаниях во имя процветания Туркменистана и дальнейшего приумножения авторитета нейтрального государства на международной арене.

В поздравлении отмечается, что под руководством Президента туркменский народ встречает новый год трудовыми достижениями и в атмосфере высокого духовного подъёма.