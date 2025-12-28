В Туркменистане изданы новые учебники

В Туркменистане выпустили новые учебники для учащихся средних школ и высших учебных заведений. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Одна из новинок — Туркменско-персидский разговорник. Книга подготовлена Арзув Сетдаровой — преподавателем кафедры восточных языков и литературы Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназара Сейди и главным специалистом Министерства образования Туркменистана Омаргельды Мырадовым.

Разговорник станет полезным инструментом в изучении персидского языка для студентов, школьников, а также всех заинтересованных читателей.

Другая новинка — учебник «Обществоведение», адресованный учащимся XII классов с русским языком обучения средних школ страны.

Авторы книги — старшие преподаватели кафедры общественных наук Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназара Сейди: кандидаты философских наук Пейшембай Айдогдыев и Хурмагуль Джумабаева, доцент, кандидат педагогических наук Гочмурат Ханов, а также директор Института государства, права и демократии Туркменистана, доктор философских наук Ягмыр Нурыев.

В учебнике наряду с теоретическими сведениями приводятся вопросы для закрепления материала и задания к каждой теме, что повышает практическую значимость книги.