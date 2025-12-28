Во дворце «Maslahat köşgi» прошёл новогодний праздник для детей

Вчера во Дворце «Maslahat köşgi» (Дворец Советов), расположенном в живописном уголке на юге Ашхабада, состоялась детская Новогодняя ёлка.

Мероприятие проходило под девизом «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремлённых крылатых скакунов», сообщает ТДХ.

В ходе праздника были организованы яркие, зажигательные представления, выступления детей вместе с главными героями — Аяз баба и Гарпамык.

Выступая на торжестве, управляющий делами Аппарата Халк Маслахаты Туркменистана, вице-президент Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Р.Базаров от имени руководителей Туркменистана поздравил всех детей с Новым годом и пожелал им успехов в учёбе.

Во время представления всем детям-участникам Ёлки были вручены праздничные подарки от имени руководства страны.